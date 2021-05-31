نهضة مصر تتوج بجائزة الشارقة لكتب الطفل عن قصة شياملا لليافعين



وكرم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب الفائزين خلال حفل أقيم، في مركز "إكسبو الشارقة"، في أول أيام فعاليات الدورة الـ 12 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل".



"شياملا" هي قصة عن الفقد والتعافي منه، حيث تعاني بطلة القصة شياملا من فقد والدتها حتى تلتقي خلال رحلة مدرسية إلى مزرعة الأفيال بالفيل سوراج الذي فقد والدته أيضًا بسبب الصيادين؛ لتنشأ بينهما صداقة وتواصل من خلال الرسم تجعلهما يخوضان العديد من المغامرات حتى يصلا في النهاية إلى رحلة التعافي من ألم الفقد.





أما عن مؤلفة القصة فهي الكاتبة رانيا بده، كاتبة قصص للأطفال ومؤسسة صفحة "حدوتة رانيا" على"الفيس بوك" وقناة "اليوتيوب"التي تنشر عبرها العديد من القصص المكتوبة والمسموعة ، كما أنها صاحبة مبادرة "خليك في البيت واسمع حواديت". اشتركت في مبادرة مدرسة لتحويل دروس اللغة العربية لحلقات انيمشن بالعديد من السيناريوهات، كما درست العديد من الدورات التدريبية في كتابة القصص والسيناريوهات، بالإضافة إلى ذلك درست الكاتبة في مجال التربية الإيجابية وتحليل الشخصيات، وقامت بتصميم وتقديم العديد من ورش الحكي للأطفال.



ومن جانبها، عقبت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر على هذا الفوز، قائلة:" يسعدنا الحصول على هذه الجائزة الهامة في مجال أدب الطفل في العالم العربي؛ حيث تأتي كشهادة نعتز بها لجودة ما نقدمه من أعمال أدبية للأطفال واليافعين، فنحن نحرص على انتقاء الأعمال ذات الأهداف التربوية التي من شأنها مساعدة أولياء الأمور في تربية أبنائهم والحفاظ على صحتهم النفسية لإعدادهم لاستقبال ما يحيط بهم من ظروف".



الجدير بالذكر، بأن هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها نهضة مصر للنشر على هذه الجائزة، بعدما حصلت عليها عام 2014 عن كتاب "طريقتك الخاصة" للكاتبة أماني العشماوي، لتكون بذلك الجائزة السادسة والأربعين التي تحصدها الدار خلال مسيرتها في نشر الوعي والثقافة في الوطن العربى.

حصلت دار نهضة مصر للنشر على جائزة الشارقة لكتاب الطفل، عن قصة "شياملا" للكاتبة رانيا بده، في فئة أدب اليافعين.