Advertisements

نهضة مصر تتوج بجائزة الشارقة لكتب الطفل عن قصة شياملا لليافعين

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

حصلت دار نهضة مصر للنشر على جائزة الشارقة لكتاب الطفل، عن قصة "شياملا" للكاتبة رانيا بده، في فئة أدب اليافعين.
 
وكرم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب الفائزين خلال حفل أقيم، في مركز "إكسبو الشارقة"، في أول أيام فعاليات الدورة الـ 12 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل".

"شياملا" هي قصة عن الفقد والتعافي منه، حيث تعاني بطلة القصة شياملا من فقد والدتها حتى تلتقي خلال رحلة مدرسية إلى مزرعة الأفيال بالفيل سوراج الذي فقد والدته أيضًا بسبب الصيادين؛ لتنشأ بينهما صداقة وتواصل من خلال الرسم تجعلهما يخوضان العديد من المغامرات حتى يصلا في النهاية إلى رحلة التعافي من ألم الفقد. 

أما عن مؤلفة القصة فهي الكاتبة رانيا بده، كاتبة قصص للأطفال ومؤسسة صفحة "حدوتة رانيا" على"الفيس بوك" وقناة "اليوتيوب"التي تنشر عبرها العديد من القصص المكتوبة والمسموعة ، كما أنها صاحبة مبادرة "خليك في البيت واسمع حواديت". اشتركت في مبادرة مدرسة لتحويل دروس اللغة العربية لحلقات انيمشن بالعديد من السيناريوهات، كما درست العديد من الدورات التدريبية في كتابة القصص والسيناريوهات، بالإضافة إلى ذلك درست الكاتبة في مجال التربية الإيجابية وتحليل الشخصيات، وقامت بتصميم وتقديم العديد من ورش الحكي للأطفال.

ومن جانبها، عقبت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر على هذا الفوز، قائلة:" يسعدنا الحصول على هذه الجائزة الهامة في مجال أدب الطفل في العالم العربي؛ حيث تأتي كشهادة نعتز بها لجودة ما نقدمه من أعمال أدبية للأطفال واليافعين، فنحن نحرص على انتقاء الأعمال ذات الأهداف التربوية التي من شأنها مساعدة أولياء الأمور في تربية أبنائهم والحفاظ على صحتهم النفسية لإعدادهم لاستقبال ما يحيط بهم من ظروف".

الجدير بالذكر، بأن هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها نهضة مصر للنشر على هذه الجائزة، بعدما حصلت عليها عام 2014 عن كتاب "طريقتك الخاصة" للكاتبة أماني العشماوي، لتكون بذلك الجائزة السادسة والأربعين التي تحصدها الدار خلال مسيرتها في نشر الوعي والثقافة في الوطن العربى.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقرعلى رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 11 ساعة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

11:30 ص

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

11:03 ص

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

11:58 ص

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

10:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»