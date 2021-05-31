مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1146 قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم ضبط (1٫5 طن"لانشون - برجر") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط 8 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج " – 22808 عبوة زيت طعام "منتج نهائى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام) بمحافظة الجيزة.





وأثمرت الجهود عن ضبط (2،1 طن "سكر حر – فواكه بودر – نترات صوديوم – حمض الستريك" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 8600 عبوة عصائر مختلفة الأنواع والأوزان "منتج نهائى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،5 طن سكر – 240 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ربطًا على البطاقات التموينية) قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء، وضبط (قائد سيارة – بمحافظة الدقهلية) لحيازته (2،6 طن سكر تموينى مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ربطًا على البطاقات التموينية) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء.





ونجحت الجهود في ضبط (9،5 طن "رول بلاستيك" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج – 12000 قطعة شنط بلاستيكية "بدون بيانات" منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية – 20 ماكينة خط إنتاج "أدوات إنتاج") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (5 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة كفر الشيخ، زضبط (4،5 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.