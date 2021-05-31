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تكشفها الصحة.. بشائر مطمئنة عن علاج الفطر الأسود في مصر

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تتابع وزارة الصحة، حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر، بشكل دقيق، مع توفير بروتوكول علاجي له بالمجان داخل مستشفيات العزل.

يرصد "الفجر"، بشائر مطمئنة من وزارة الصحة عن مرض الفطر الأسود في مصر وتوفير علاج له.

إصابات الفطر الأسود قليلة

في ضوء المتابعة الدقيقة، قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

توفر علاج للفطر

وحول توفر علاج، أشار حسني، إلى توافر الأدوية الخاصة بعلاج الفيروس وكذلك الفطر الأسود "مصر دخلت كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالبرتوكولات العلاجية المتعلقة بالفطر الأسود وكذلك كورونا".

وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن الرعايات ورئيس لجنة وفيات كورونا، أنه تم توفير جميع بروتوكولات علاج الفطر الأسود وبالمجان داخل مستشفيات العزل، متابعًا: هناك رصد دقيق لكل الحالات وملاحظة لكل المرضى في الرعايات المركزة.

يعتبر الفطر الأسود عبارة عن فطريات نادرة تؤثر على أصحاب المناعة الضعيفة، وتعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة، ويسمى "مرض انتهازي"، يهاجم الفك والعين ويهدد بالوفاة.

تتمثل أعراضه في الحمى، السعال، تورم في جانب الوجه، الصداع، احتقان في الجيوب الأنفية، نزيف بالجهاز الهضمي، وجلطات، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمي.

وظهرت إصابات عديدة بمرض الفطر الأسود أو "الفطر العفني" في دولة الهند مؤخرًا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن 60% من الهنود ممن أصيبوا بـ "الفطر الأسود" على خلفية فيروس كورونا تمت إزالة عيونهم أو إحداهما، وأن عددهم يبلغ بضعة آلاف.

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