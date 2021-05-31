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التعليم العالي تختار 3 أساتذة بجامعة الأزهر لتدريب هيئة التدريس بالجامعات المصرية

الإثنين 31/مايو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اختارت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ ثلاثة أساتذة بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبي بالجامعات المصرية، ضمن فريق كبير بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي؛ من خلال برنامج تدريبي بعنوان: (أساليب القياس والتقويم وإعداد المفردة الاختبارية لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية).

وقال الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ان وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة وجهت الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على التعاون المثمر والبناء بين المؤسستين.
كما أوضح عميد كلية الطب أن الأساتذة الذين تم اختيارهم هم: الدكتورة عفاف عبد الوهاب، الأستاذ بقسم طب الأطفال، والدكتورة زينب نبيل، الأستاذ بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هالة رفعت القللي، وكيل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي ضمن فريق مشارك في مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي؛ بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

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