محافظ بني سويف يتابع مع وكيلي التعليم والصحة ختام امتحانات مدارس التمريض



تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ختام أعمال امتحانات النقل لطالبات الصف الثالث للمدارس الثانوية الفنية للتمريض والذي قد انطلق يوم السبت قبل الماضى 22 مايو الجاري بمادة اللغة العربية، وتختتم "اليوم الإثنين" بمادة طب وتمريض النساء،حيث يبلغ عدد الطالبات 224 طالبة.



مديريتي التعليم والصحة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديريتي التعليم والصحة، والذي تضمن الإشارة إلى قيام كل من: سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بتفقد سير الامتحانات ومتابعة توافر كافة الإجراءات الوقائية والالتزام بالتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصًا على سلامتهم بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحان الذي يعقد في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا.



امتحانات دبلوم التمريض

هذا وقد أشارت وكيل وزارة التعليم أنه يتم التنسيق مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة،للبدء في عملية تلقيح المعلمين والإداريين المسئولين عن امتحانات الشهادات العامة من الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة المقرر إجراؤها خلال الفترة القادمة.



امتحانات الشهادة الاعدادية

وفي سياق منفصل، بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، تعقيم وتطهير مقرات لجان إمتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" والبالغ عددها 330 لجنة، بمدارس الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين من فيروس كورونا.



وكيل تعليم بني سويف

وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه يجرى حاليًا تعقيم جميع اللجان، استعدادًا لاستقبال 51 ألف و564 طالبا وطالبة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، وكل الضوابط والتعليمات الأمنية من دخول الطالب إلى اللجنة، وحتى انصرافهم من اللجان، حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في الامتحانات من طلاب وملاحظين.



امتحانات الإعدادية ببني سويف

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء ‏امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على 330 لجنة على مستوى المحافظة.

