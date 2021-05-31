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"علوم الأزهر" بأسيوط تعقد مؤتمرها الدولي الخامس سبتمبر المقبل

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تنظم كلية العلوم بأسيوط مؤتمرها الدولي الخامس بعنوان ( الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية) وذلك فى الفترة من 26 – 29 سبتمبر 2021م بمدينة الغردقة
وأوضح الدكتور علاء جاد الكريم عميد الكلية، ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكة بين علوم الأزهر بأسيوط ومختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية (كجهات علمية) والجهات الصناعية والاستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر وخارجها لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية بما ينعكس أثره في تطوير البحث العلمي.

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