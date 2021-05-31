تعقيم وتطهير 330 لجنة استعدادًا لامتحانات الإعدادية ببني سويف (صور)



بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، تعقيط وتطهير مقرات لجان إمتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" والبالغ عددها 330 لجنة، بمدارس الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين من فيروس كورونا.



وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه يجرى حاليًا تعقيم جميع اللجان، استعدادًا لاستقبال 51 ألف و564 طالبا وطالبة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، وكل الضوابط والتعليمات الأمنية من دخول الطالب إلى اللجنة، وحتى انصرافهم من اللجان، حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في الامتحانات من طلاب وملاحظين.



وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء ‏امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على 330 لجنة على مستوى المحافظة.



كما أستعدت لجنة تقدير الدرجات لبدء تصحيح أوراق الإجابات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح بمادة اللغة العربية يوم الأربعاء 2 يونيه 2021م، وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة "الكنترول" بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب



ومن جانبه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، وألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكشف الحرارة على الطلاب والمعلمين يوميا قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.

