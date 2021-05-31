في 6 معلومات.. اعرف إلى أين وصل لقاح كورونا المصري؟



بدأ العاملين على تصنيع لقاح كورونا المصري في إنهاء إجراءات هامة بشأنه مما يساهم في خروجه للنور خلال الفترة المقبلة، ليكون سلاح قوي لمواجهة الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم.







وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي تكشف ما تم الوصول إليه بشأن لقاح كورونا المصري:



- اللقاح يخضع حاليا لمرحل متقدمة من الدراسات والاختبارات، وظهرت نتائج إيجابية للغاية في المراحل التجريبية.



- اللقاح سيكون مصريا خالصا في كافة مراحلة، من حيث الدراسات والتصنيع ومراقبة الجودة الخاصة به، ولن يقل في الجودة عن اللقاحات العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أثبتت فعالياتها في الوقاية من الفيروس المستجد.



- تم إنتاج "تشغيلات تجريبية" من اللقاح المصري، وتم اختبارها على القرود والفئران، وأظهرت الاختبارات نتائج مُبشرة.





- اللقاح حاليًا في مرحلة اعتماد "التجارب ما قبل السريرية"، تمهيدًا للانتقال لمرحلة "التجارب السريرية".



- من المتوقع بدء تصنيع اللقاح المصري خلال أشهر، عقب إجراء "تجارب السريرية"، واعتماده بشكل نهائي من هيئة الدواء المصرية.



- هذا اللقاح سيكون "مُثبطا" بهدف الحماية من فيروس كورونا، وقرار تصنيعه محليا يستند على القدرات العلمية المصرية.