اشتباه في إصابه الفنانة مريم سعيد صالح وابنها بفيروس كورونا

قالت الفنانة مريم سعيد صالح أنها تعاني من بعض الأعراض التي تشير إلى إصابتها بفيروس بكورونا، وهي ونجلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك".



كتبت مريم سعيد منشورًا قالت فيه:"صداع وتكسير عظام أنا وابني الصغير وربنا يستر هنكشف الصبح".



وشاركت الفنانة مريم سعيد صالح مؤخراً في مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا ، أمير كرارة، ادوارد، محمد جمعة، مي عمر، دياب، تأليف وإخراج محمد سامي.