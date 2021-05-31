152 ألفا و734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، 152 ألفا و 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 28 مليونا و 46 ألفا و 534 شخصا.

وشهدت الهند أيضا 3128 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالى الوفيات 329 ألفا و 100 حالة، حسبما أفادت "بيزنس ستاندرد" الهندية.