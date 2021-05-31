بعد موافقة «الشيوخ».. تعرف على تشكيل مجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية







شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة على المادة الخامسة بمشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتى تتعلق بتشكيل مجلس أمناء الصندوق.



يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:



• محافظ البنك المركزى (وينوب عن الرئيس حال غيابه)



• وزير الصحة والسكان



• وزير المالية



• وزير التعليم العالى والبحث العلمى



• وزير التضامن الإجتماعى



• ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.



حيث يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.



ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.



كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.