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قوات الدفاع المدني تحاول إخماد حريق إندلع داخل مخزن حي الهرم

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة عمليات السيطرة على الحريق المندلع داخل مصنع حي الهرم، قبل تمدد ألسنة اللهب.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة، أن
مخزن حي الهرم المندلع داخله النيران بالقرب من حي الهرم اليوم الإثنين، مساحته تجاوزت الـ 2000 مترا.


وبينت المعاينة أن المخزن غير مغطى الأسقف والجوانب " بدون سقف"، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، بسبب عدم تواجد العاملين داخل المخزن وقت إندلاع النيران.


ودفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.


كما انتقل اللواء هاني السعيد واللواء هاني محمد، نائبي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتحاول القوات السيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب.


كان إندلع حريق هائل داخل مخزن حي الهرم بالقرب من الطريق الدائري، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لإخماد ألسنة اللهب.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن بحي الهرم.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق وجار محاولات السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.


وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
قوات الدفاع المدني تحاول إخماد حريق إندلع داخل مخزن حي الهرم
قوات الدفاع المدني تحاول إخماد حريق إندلع داخل مخزن حي الهرم
قوات الدفاع المدني تحاول إخماد حريق إندلع داخل مخزن حي الهرم
قوات الدفاع المدني تحاول إخماد حريق إندلع داخل مخزن حي الهرم

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