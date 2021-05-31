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يحتوي على سيارات وتكاتك.. حريق هائل بمخزن الاشغالات التابع لحي الهرم (صور)

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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اندلع، قبل قليل، حريق هائل بمخزن الاشغالات التابع لحي الهرم، حيث تصاعدت النيران وألسنة اللهب بشكل كبير.

وأكد مصدر مسئول داخل حي الهرم في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن المخزن يحتوي على عدد كبير من التوك توك والسيارات والدراجات النارية والأخشاب والكراسي الخاصة بالباعة الجائلين.


وأضاف المصدر بأنه تم الدفع بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

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