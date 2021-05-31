تعرف على مدى خطورة إصابة نجمي الأهلي ومدة غيابهم

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدي خطورة إصابة ثنائي أمام مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي والذي حصده الأهلي بعد الفوز على نظيره المغربي بهدفين دون رد.





واشتكى محمد هاني من إصابة في العضلة الأمامية في السوبر الأفريقي، كما عانى محمد مجدي قفشة من الطتواء في كاحل القدم غادر على أثرها المباراة في الدقائق الأخيرة.





وتعرض قفشة لإصابة في كاحل القدم، وحدث تورم في موضع الإصابة، وتحدد الأشعة التي سيجريها اللاعب في القاهرة حجم إصابته، وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.





كما يجري محمد هاني، أشعة على القدم، فور وصول بعثة الفريق إلى مصر اليوم بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان التي أقيمت أمس في قطر.





واشتكى هاني من إصابة، وجاء تشخيص الجهاز الطبي المبدئي أنها عبارة عن شد في العضلة الأمامية، فيما تحسم الأشعة حجم إصابة اللاعب وموعد مشاركته في التدريبات خلال الأيام المقبلة.



