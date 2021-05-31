تعرف على مدى خطورة إصابة نجمي الأهلي ومدة غيابهم

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تعرف على مدى خطورة إصابة نجمي الأهلي ومدة غيابهم
الإثنين 31/مايو/2021 - 01:04 م
غدير أحمد
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أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدي خطورة إصابة ثنائي أمام مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي والذي حصده الأهلي بعد الفوز على نظيره المغربي بهدفين دون رد.
واشتكى محمد هاني من إصابة في العضلة الأمامية في السوبر الأفريقي، كما عانى محمد مجدي قفشة من الطتواء في كاحل القدم غادر على أثرها المباراة في الدقائق الأخيرة.
وتعرض قفشة لإصابة في كاحل القدم، وحدث تورم في موضع الإصابة، وتحدد الأشعة التي سيجريها اللاعب في القاهرة حجم إصابته، وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.
كما يجري محمد هاني، أشعة على القدم، فور وصول بعثة الفريق إلى مصر اليوم بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان التي أقيمت أمس في قطر.
واشتكى هاني من إصابة، وجاء تشخيص الجهاز الطبي المبدئي أنها عبارة عن شد في العضلة الأمامية، فيما تحسم الأشعة حجم إصابة اللاعب وموعد مشاركته في التدريبات خلال الأيام المقبلة.
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