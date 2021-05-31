Advertisements

مدير مصنع إنتاج "ريمديسيفير" لعلاج كورونا: "هو رقم واحد" (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور وسام عادل، مدير مصنع "إيفا فارم" لإنتاج عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا، إنهم بدأوا إنتاج "ريمديسيفير" خلال شهر إبريل 2020، منوها بأنهم كانوا من أوائل الشركات التي طرحت العقار في العالم، وحتى قبل الهند.

وأشار "عادل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن الطاقة الاستعابية للمصنع تصل إلى إنتاج 50 ألف عبوة يوميا، و1.5 مليون عبوة شهريا، موضحا أنه لو حالة الإصابة متوسطة يحصل المريض على 6 جرعة، ولو شديدة يحصل على 11 جرعة.

وأضاف أن هناك 9 مصانع حول العالم فقط تنتج عقار ريمديسيفير، 7 مصانع منهم في الهند، ومصنع في باكستان، وإيفا فارم في مصر، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد مع دولة النهد لتوريد 300 ألف عبوة ريمديسيفير لهم، منوها بأنهم صدروا عبوات لنحو 20 دولة حول العالم منذ 2020.

ونوه بأنه الأفضل الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة، ولكن إذا حديث الإصابة فالأفضل الحصول على ريمديسيفير، معلقا: "هو رقم واحد الموجود حول العالم.. هو ليس الحل السحري للقضاء على كورونا ولكن الحل السحري لعلاج الإصابة إن حدثت".

أخبار تهمك

"التموين" تكشف عن السعر الجديد للزيت بعد ارتفاعه 55% عالميًا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

موسيماني يستقرعلى رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

رئيس ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لاختيار خليفة زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 11 ساعة

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

11:30 ص

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

11:03 ص

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

11:58 ص

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

10:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»