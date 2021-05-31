مدير مصنع إنتاج "ريمديسيفير" لعلاج كورونا: "هو رقم واحد" (فيديو)

قال الدكتور وسام عادل، مدير مصنع "إيفا فارم" لإنتاج عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا، إنهم بدأوا إنتاج "ريمديسيفير" خلال شهر إبريل 2020، منوها بأنهم كانوا من أوائل الشركات التي طرحت العقار في العالم، وحتى قبل الهند.





وأشار "عادل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن الطاقة الاستعابية للمصنع تصل إلى إنتاج 50 ألف عبوة يوميا، و1.5 مليون عبوة شهريا، موضحا أنه لو حالة الإصابة متوسطة يحصل المريض على 6 جرعة، ولو شديدة يحصل على 11 جرعة.





وأضاف أن هناك 9 مصانع حول العالم فقط تنتج عقار ريمديسيفير، 7 مصانع منهم في الهند، ومصنع في باكستان، وإيفا فارم في مصر، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد مع دولة النهد لتوريد 300 ألف عبوة ريمديسيفير لهم، منوها بأنهم صدروا عبوات لنحو 20 دولة حول العالم منذ 2020.



