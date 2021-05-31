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رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ودع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالى، مدربه أندريا بيرلو، الذي رحل عن تدريب الفريق قبل أيام.

وكان أعلن نادي يوفنتوس عن رحيل بيرلو، بعد موسم واحد قضاه في نادي يوفنتوس، استطاع خلاله أن يحقق لقبي السوبر الإيطالى وكأس إيطاليا، فيما أنهى الدورى فى المركز الرابع.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام، "شكرًا لك أيها المايسترو، لقد كان شرفًا لى أن أتدرب بواسطتك".

وقام نادى يوفنتوس، بعيين ماكسيميليانو أليجرى مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لأندريا بيرلو الذي تمت إقالته مع نهاية الموسم المنقضى.

جدير بالذكر أن أليجري كان قد توقف عن التدريب مع نهاية مسيرته مع يوفنتوس قبل موسمين، حيث تولى ماوريسيو سارى دفة قيادة اليوفى خلفًا له لمدة موسم واحد، قبل أن تتم إقالته لتعيين بيرلو محله.

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رونالدو لتوديع بيرلو رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو رسالة مؤثرة من رونالدو

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