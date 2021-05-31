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وصول عدد من مسئولي أندية الدورى إلى مقر اتحاد الكرة لحضور الاجتماع

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وصل عدد من مسؤلو اندية الدورى الممتاز الي مقر اتحاد الكرة، لحضور الاجتماع المقرر انطلاقه بعد قليل و الخاص بجدول بطولتين الدورى و الكأس.


ويناقش مسؤلو اللجنة الثلاثية للجبلاية مع مسؤلو الاندية موعد خضوع الاندية ل لقاح كورونا، وذلك لتوفير الاموال فى كشف فيروس كورونا كل عدة ايام.


ورفضت الاندية فى وقت سابقا خوض مبارياتها فى وقت التوقف الدولي دون لاعبيها الدوليين، وهذا الملف على رأس اجتماع اليوم للوصول الى حل نهائي.

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وصول عدد من مسؤلو اندية الدورى إلي مقر اتحاد الكرة لحضور الاجتماع مقر اتحاد الكرة لحضور الاجتماع

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