وصول عدد من مسئولي أندية الدورى إلى مقر اتحاد الكرة لحضور الاجتماع

وصل عدد من مسؤلو اندية الدورى الممتاز الي مقر اتحاد الكرة، لحضور الاجتماع المقرر انطلاقه بعد قليل و الخاص بجدول بطولتين الدورى و الكأس.









ويناقش مسؤلو اللجنة الثلاثية للجبلاية مع مسؤلو الاندية موعد خضوع الاندية ل لقاح كورونا، وذلك لتوفير الاموال فى كشف فيروس كورونا كل عدة ايام.









ورفضت الاندية فى وقت سابقا خوض مبارياتها فى وقت التوقف الدولي دون لاعبيها الدوليين، وهذا الملف على رأس اجتماع اليوم للوصول الى حل نهائي.