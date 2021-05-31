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نفط عُمان يرتفع 31 سنتاً للبرميل بالعقود الآجلة

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو  القادم، بواقع 31 سنتاً للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو ، ارتفع إلى 68.03 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 67.72 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس  المقبل 67.9 دولار للبرميل، بارتفاع 41 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 67.49 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو  المقبل 1.12 بالمائة، ليصل إلى 67.06 دولار للبرميل، رابحًا 0.74 سنتاً للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.09 بالمائة، ليصل إلى مستوى 69.47 دولار للبرميل، بمكاسب 75 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

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