Advertisements

القصة الكاملة للمتحرش البرازيلي بالفتاة المصرية

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
استغل أحد السياح البرازيلين في مصر عدم دراية إحدى الفتيات بلغته البرتغالية وتحرش بها بشكل لفظي، وذلك بمدينة الأقصر خلال شراءه لعدد من أوراق البردي بصحبة أصدقاء له.

كيف استغل السائح الفتاة؟
يظهر الطبيب في الفيديو داخل البازار السياحي، وبرفقته عدد قليل من الأصدقاء، يصوّر بهاتفه المحمول الموظفة وهو يوجه إليها أسئلة بلغة لا تفهم منها شيئا، وهي برتغالية البرازيل، ضاحكا بطريقة ظهر معها وكأنه يمزح، لذلك كانت تهز رأسها بنعم عند كل سؤال، فقط لتجاريه، لاطمئنانها بأن أسئلته من النوع البريء، من دون أن تدري بأنه ينوي إنتاج فيديو لبثه في "انستجرام" للترفيه عن متابعيه.

ولم تكن الأسئلة بريئة كما ظنت الموظفة المتحجبة، وهي تعرض عليه عددًا من أوراق البردي، ظنت أنه مهتم بشرائها، وليس مستغلًا لجهلها بلغته، بل كانت أسئلته ملطخة بأسوء الألفاظ إباحية.

اعتذار السائح البرازيلي
وبعد أن دشن رواد السوشيال ميديا حمله ضده، نشر الطبيب مقطع فيديو جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي مع المرأة وهو يعتذر، مبررًا فعله بأنه رجل "مرح للغاية ويعتاد على استخدام هذا النوع من الحديث من أجل المزاح مع أصدقائه"، لافتًا إلى أنه لا يحق له فعل ذلك مع شخص غريب. وبرر استمراره في الحديث بأنه وجد الفتاة تضحك، الأمر الذي جعله يشعر بموافقتها على الحديث، بحسب حديثه.

القبض على المتحرش البرازيلي
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط المتحرش، وقالت الداخلية أنها ”تمكنت من ضبط شخص أجنبي تحرش بإحدى الفتيات عقب قيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت“.

وأضافت الوزارة: ”تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجني عليها ومرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة“.

دفاع زوجته عنه
وبعد القبض عليه، قالت زوجة المتحرش، على موقع "انستجرام" إن "الجميع يجدون النوايا السيئة في كل شيء"، مشيرة بالعبارة ربما، إلى أن نيته كانت نظيفة، شارحة أن ما فعله كان نوعًا من المزاح، والدليل برأيها أن الموظفة لم تكن تدري معاني ما قاله لها من عبارات.

أخبار تهمك

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ حوالي 4 ساعات

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 20 ساعة

حماس: زيارة رئيس المخابرات المصرية إعلان حقيقي لإعمار وتحسين الأوضاع في غزة

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 م

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

12:30 م

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

01:31 م

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

11:30 ص

رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»