مجانًا لطلاب محافظة قنا.. منحة "بريدچ" التأهيلية للحصول على المنح الدراسية في المرحلة الجامعية

تنفذ المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية (اتجاه) بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية منحة بريدچ(Bridge)، وهي منحة تأهيلية للطلبة والطالبات الملتحقين بالصف الأول الثانوي 20212022 في المدارس الحكومية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وقنا وبني سويف.

تهدف منحة بريدچ إلى تأهيل الطلاب للحصول على المنح الدراسية المتميزة في المرحلة الجامعية داخل وخارج مصر، وذلك من خلال برنامج تعليمي يشمل جلسات تدريبية داخل المحافظة وعبر الإنترنت.

تم تصميم البرنامج التعليمي لمنحة بريدچ التأهيلية بما يتسق مع رؤية مصر التعليمية، وذلك بالاعتماد على مسار تطوير المهارات اللغوية والأكاديمية في اللغة الإنجليزية ومسار تطوير المهارات الشخصية المؤهلة لاستيفاء شروط القبول في المنح الدراسية المتميزة، بالإضافة إلى تطوير مهارات الحاسب الآلي ومهارات التعلم عن بعد.

كما يشمل البرنامج التعليمي للمنحة الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية الدولي وتأدية الاختبار، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي لمساعدة الطلاب في التخطيط لمستقبلهم الدراسي والمهني. ومن الجدير بالذكر أن المنحة تغطي كافة مصروفات البرامج التعليمية المذكورة، كما توفر جهاز (تابلت) للطلاب الملتحقين بالمنحة حتى يتسنى لهم حضور الجلسات التعليمية عبر الإنترنت.



ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل المنحة ومعرفة شروط التقديم من خلال الرابط التالي: https:arabic.etijah.orgbridge-project،كما يمكن للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي 20212022 في المدارس الحكومية فقط بالمحافظات المذكورة والمتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا التقدم للمنحة إلكترونيًا فقط من خلال الرابط التالي: www.etijah.orgbridge مع مراعاة إرفاق كافة المستندات المطلوبة بشكل واضح، كما يرجى العلم بأنه لا يوجد مصاريف للتقديم.



وتأتي المنحة في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية (اتجاه) كمؤسسة مصرية متخصصة في مجال تنمية الشباب من خلال بناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة، وذلك عبر إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها خلق بيئة يتمتع فيها الشباب بفرص أفضل بهدف تقليل الفجوات في المجتمع وتحسين جودة حياة فئاته المهمشة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية كواحدة من أوائل الجهات الوطنية المانحة التي تدعم الحلول التنموية المستدامة في مجالات عدة؛ اجتماعية واقتصادية وصحية وثقافية وتعليمية بما يشمل توفير فرص تعليمية عالية الجودة للفئات الأكثر تهميشًا في مصر.

