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بواليا ومروان الأبرز.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الصيف

الإثنين 31/مايو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر على أسماء الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل، من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

يأتي على رأس المرشحين لمغادرة النادي الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق بسبب تراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن التهديف، وعدم اقتناع موسيماني بمستواه ورغبته في التعاقد مع مهاجم سوبر لتعزيز هجوم الفريق في الموسم المقبل.

بات ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي أيضًا قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق ورغبته في الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة، ويمتلك اللاعب عدة عروض إعارة في الفترة الحالية أبرزها من نادي سموحة والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب مجددا بعد تألقه معه في وقت سابق.

المهاجم الكونغولي والتر بواليا مرشح بقوة أيضًا للرحيل عن النادي الأهلي بعدما فشل اللاعب في اثبات نفسه مع الفريق خلال الفترة الماضية وابتعاده عن المشاركة في المباريات والتهديف، حيث أوصى موسيماني برحيله عن صفوف الفريق والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعزيز الهجوم الأهلاوي في الموسم المقبل.

من اللاعبين المرشحين لمغادرة النادي الأهلي أيضًا علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو المقبل، وكذلك سعد سمير بات قريبا من الرحيل على سبيل الإعارة بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق، ودخل حسين الشحات أيضًا ضمن المرشحين للرحيل بعد تلقيه عدة عروض مغرية في الفترة الماضية.

بينما يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي في مقدمتهم كريم فؤاد لاعب فريق النجوم المعار لنادي انبي، وأحمد سمير نجم فريق طلائع الجيش، كما يرغب موسيماني في التعاقد مع مهاجم أجنبي حيث يفاضل النادي بين عدد من اللاعبين منهم بيتر شالولايل لاعب صن داونز، وسفيان رحيمي مهاجم الرجاء، كما يتواجد الأوروجواياني سيرينو على رادار القلعة الحمراء.

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