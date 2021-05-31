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أرقام "القناص" صلاح محسن مع الأهلي؟

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:19 م
صلاح محسن
صلاح محسن
علاء خليف
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استعاد صلاح محسن مهاجم الأهلي بريقه مجددًا خلال المباريات الأخيرة التي شارك فيها مع المارد الأحمر، وأصبح أحد الأوراق الرابحة التي يعول عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني في الفترة الماضية بجانب زميله محمد شريف.

وساهم صلاح محسن في تتويج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان بعدما سجل الهدف الثاني للفريق وقاد المارد الأحمر للفوز 2-0 وحصد اللقب القاري الغائب عن خزينة بطولات القلعة الحمراء منذ 7 سنوات تقريبًا.

ماذا قدم صلاح محسن مع الأهلي؟

صلاح محسن انتقل إلى النادي الأهلي عام 2018 قادمًا من نادي انبي ولكنه لم يحظى بفرصة المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر، ليطلب الرحيل على سبيل الإعارة، وانتقل إلى نادي سموحة معارًا في يناير 2020 وتألق بشكل لافت للأنظار، ليستعيد الأهلي خدماته مطلع الموسم الحالي لتدعيم هجوم الفريق.

وشارك صلاح محسن في 58 مباراة خلال مشواره مع النادي الأهلي (30 مباراة بالدوري – 4 بكأس مصر – 18 في بطولات إفريقيا – 2 بكأس العالم للأندية – 1 بالبطولة العربية)، سجل 14 هدفًا، وصنع هدفين، ولم يحصل على أي بطاقات ملونة.

توج فريق الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز "مرتين" موسمي 2017 / 2018، 2018 / 2019، ودوري أبطال إفريقيا 2019 /2020، وكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، وساهم في وصول الأهلي للدور نصف النهائي للبطولة القارية هذا الموسم وينتظره مواجهة نارية مع فريق الترجي التونسي الشهر المقبل.

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