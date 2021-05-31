بسبب ضائقة مالية.. حبس لص لسرقته مشغولات ذهبية بالتجمع

قررت النيابة العامة حبس سائق لقيامه بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي.



كان قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب عودته للشقة سكنه اكتشف سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – بعض المقتنيات)، وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة سائق المجنى عليه ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية