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موقف موسيماني من عودة أليو بادحي من الإعارة نهاية الموسم

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من عودة السنغالي إليو بادحي من الإعارة نهاية الموسم.


وكان بادجي قد انضم إلى فريق أنقرة جوجو التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.


وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني رفض عودة اللاعب السنغالي للفريق الأحمر نهاية الموسم لعدم قناعته بقدرات اللاعب، التي لا تتناسب مع طريقة لعبه مع المارد الأحمر.


وأضاف، أن إدارة الكرة بالفريق تبحث عن عرض لتسويق اللاعب السنغالي في الميركاتو القادم، بعد أن رفض فريق أنقرة جوجو شراء اللاعب بشكل نهائي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق التركي، حيث أن إدارة الأهلي حددت مليون دولار قيمة الاستغناء عن خدمات اليو بادجي.


وحقق الأهلي بطولة السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

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