Advertisements

هنري يعود لمنتخب بلجيكا قبل كأس أمم أوروبا

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
يعود النجم الفرنسي الدولي السابق تيري هنري للعمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

وعمل هنري كمساعد ثانٍ للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا عام 2018، وشهدت تأهل المنتخب البلجيكي للدور قبل النهائي.

وسبق لهنري، الهداف التاريخي لفريق آرسنال الإنجليزي، أن تولى الإدارة الفنية لفريق موناكو الفرنسي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تغريدة لمنتخب بلجيكا لكرة القدم عبر حسابه على تويتر، حيث كتب: "عمل غير مكتمل، نرحب بعودة تيري هنري في فريق العمل ببطولة يورو 2020".

وعمل هنري أخيراً مديراً فنياً لفريق مونتريال إمباكت، المنافس ببطولة دوري المحترفين الأمريكي، قبل أن يترك منصبه في فبراير (شباط) الماضي.

كان من المقرر أن يكون هنري (43 عاماً)، الذي لعب أيضاً مع برشلونة الإسباني وموناكو، جزءاً من فريق خبراء هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال البطولة، التي تقام في الفترة من 11 يونيو (حزيران) حتى 11 يوليو (تموز) العام الجاري، لكن المحطة أعلنت أنه لم يعد مشاركاً الآن في تحليل مباريات المسابقة القارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنري يعود لمنتخب بلجيكا منتخب بلجيكا كأس الأوروبية

أخبار تهمك

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

حماس: زيارة رئيس المخابرات المصرية إعلان حقيقي لإعمار وتحسين الأوضاع في غزة

منذ ثلث ساعة

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

منذ أقل من ساعتين

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بلجيكا تتسلح بمعرفة الخصم و"جاسوسية" هنري أمام فرنسا

تيري هنري يرفض تدريب بوردو الفرنسي

تيري هنري يقترب من تدريب أحمد المحمدي

حيرة تيري هنري تتصدر أهم لقطات 2018.. نظراته في نصف نهائي المونديال دليل على قسوة المستديرة

هل سيكون تيري هنري بديل فالفيردي في برشلونة ؟

رسمياً.. تييري هنري مدرباً في الدوري الكندي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 م

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

12:30 م

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

01:31 م

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

11:30 ص

رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»