رأفة بعمال النظافة.. مطالب بوقف العمل في ساعات الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة بقنا

طالب العديد من المواطنين في محافظة قنا، اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ الأقليم، بضرورة تعديل مواعيد عمل عمال النظافة بجميع مراكز المحافظة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت معدلاتها الى 45 درجة مئوية.

يقول محمود بدوي، موظف، إن عامل النظافة يجب أن نضعه في عين الاعتبار، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتزامن مع موجة حرارة مرتفعة، فأغلبهم يعملون فى صمت رغم مهامهم الشاقة فى الشوارع، ويتحملون كل تقلبات الجو ومتاعب ومخاطر العمل، لمواجهة تراكمات القمامة ورفع أطنان من المخلفات يوميًا من الشوارع للحفاظ على المظهر الحضارى من أجل توفير بيئة نظيفة.

ويضيف أحمد طنطاوي، من الأهالي، إن فترة الظهيرة تشهد اختفاء وخلو الشوارع من المواطنين، ولا يوجد سوى عمال النظافة أو الموظفين العائدين الى منازلهم بعد ساعات العمل، مشيرًا الى أنه لابد من تغيير نظام الورديات حتى تتناسب مع حرارة الطقس طوال الفترة المقبلة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا السابق، قد قرر تعديل مواقيت العمل الرسمية لعمال النظافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة.

حيث قام بتحديد مواعيد العمل لعمال النظافة بالفترة الأولى من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ فترة العمل الثانية في الساعة الثالثة عصرا، وذلك حرصا على العاملين من حرارة الشمس المرتفعة، مؤكدا على الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وطالب محافظ قنا بضرورة تعاون المواطنين، مع عمال النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إمدادها بالأجهزة والمعدات اللازمة.

