Advertisements

رأفة بعمال النظافة.. مطالب بوقف العمل في ساعات الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة بقنا

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
طالب العديد من المواطنين في محافظة قنا، اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ الأقليم، بضرورة تعديل مواعيد عمل عمال النظافة بجميع مراكز المحافظة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت معدلاتها الى 45 درجة مئوية.
يقول محمود بدوي، موظف، إن عامل النظافة يجب أن نضعه في عين الاعتبار، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتزامن مع موجة حرارة مرتفعة، فأغلبهم يعملون فى صمت رغم مهامهم الشاقة فى الشوارع، ويتحملون كل تقلبات الجو ومتاعب ومخاطر العمل، لمواجهة تراكمات القمامة ورفع أطنان من المخلفات يوميًا من الشوارع للحفاظ على المظهر الحضارى من أجل توفير بيئة نظيفة.
ويضيف أحمد طنطاوي، من الأهالي، إن فترة الظهيرة تشهد اختفاء وخلو الشوارع من المواطنين، ولا يوجد سوى عمال النظافة أو الموظفين العائدين الى منازلهم بعد ساعات العمل، مشيرًا الى أنه لابد من تغيير نظام الورديات حتى تتناسب مع حرارة الطقس طوال الفترة المقبلة.
وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا السابق، قد قرر تعديل مواقيت العمل الرسمية لعمال النظافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة.
حيث قام بتحديد مواعيد العمل لعمال النظافة بالفترة الأولى من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ فترة العمل الثانية في الساعة الثالثة عصرا، وذلك حرصا على العاملين من حرارة الشمس المرتفعة، مؤكدا على الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.
وطالب محافظ قنا بضرورة تعاون المواطنين، مع عمال النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إمدادها بالأجهزة والمعدات اللازمة.

أخبار تهمك

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

حماس: زيارة رئيس المخابرات المصرية إعلان حقيقي لإعمار وتحسين الأوضاع في غزة

منذ ثلث ساعة

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 م

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

12:30 م

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

01:31 م

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

11:30 ص

رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»