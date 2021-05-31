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نجم الزمالك لكرة السلة: المحترفين قدموا بطولة ممتازة وحققوا اللقب الغائب منذ 28 عام

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة أمس بعد الفوز على اتحاد المنستير بعد 28 عام.

وقال هشام ابو سريع نجم كرة السلة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج الكورة السمرا مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" لاعبي الزمالك ممتازين فى مباراة أمس والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة بعد غياب 28 عام، لم نحقق البطولة منذ أن كنت لاعب فى الفريق".

وأضاف:" اللاعبين المحترفين قدموا مباريات مميزة فى البطولة وكانوا فارقين بشدة خلال اللقاء".

وتابع:" أشكر جماهير الزمالك على دعم الفريق الكبير، وبالفعل ساهموا بقوة فى التتويج باللقب الغائب منذ عام 1992".

وأكمل:" سنعود للقتال علي الدوري لحصد العديد من الألقاب المختلفة واتمني أن تسير الرياضات في الزمالك علي نهج فريق السلة .

وأردف:" المستشار مرتضي منصور دعم الفريق اثناء توليه رئاسة النادي وله الفضل في التعاقد مع روتشي محترف الفريق ".

وأختتم : كان من الضروري الفوز بتلك البطولة بعد خسارة طائرة الزمالك اللقب النهائي، والجماهير سر الدعم الدائم للفريق .

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للقب الغائب منذ 28 عام طائره

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