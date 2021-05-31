عمرو موسي في ضيافة عمرو أديب الليلة على "ام بي سي مصر" (فيديو)

أعلن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، استضافته في الساعة العاشرة مساء في حلقة اليوم الإثنين، السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في لقاء سجله ظهر أمس الأحد.





وقال "أديب"، إن لقاء "موسى" الذي وصفه بالهام جدًا جدًا استمر لمدة ساعة كاملة، شمل الحديث بأسئلة مباشرة حول عدد من الملفات التي تهم الشأن المصري، سواء كانت داخلية أو خارجية.





وذكر مقدم برنامج "الحكاية" أبرز القضايا التي شملها حواره مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والتي جاء علي رأسها ملف سهد النهضة الإثيوبي، والتي كانت أسئلته مباشرة ومنها هل الحرب من الخيارات المطروحة بين مصر وأثيوبيا؟ كيف تواجه مصر التعنت الأثيوبي؟ ما هي الأوراق التي تملكها مصر؟.



