"السايس": توصيل الغاز لجميع المواطنين بملوي في المنيا نقلة وطفرة نوعية

تابع اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى معدلات الأداء ونسب التنفيذ بمشروع حفر وتوصيل الغاز الطبيعي الجاري تنفيذه بحى شرق مدينة ملوى.





توصيل خدمة الغاز الطبيعي

واشار " السايس " إلى ان توصيل خدمة الغاز الطبيعي لجميع فئات المواطنين تعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطن بشكل مباشر، حيثُ تم الانتهاء من ضخ الغاز الطبيعي لقطاعات 20، 21 بحى شرق مدينه ملوي لخدمة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنيه وجارى استكمال توصيل الغاز الطبيعي بباقى قطاعات حى شرق المدينة



عدم السماح باستغلال أي مواطن

وأضاف" رئيس المدينة "أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ تكليفات اللواء الوزير اسامه القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة والاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات وإعطاء دفعة للعمل بها، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من عدم السماح باستغلال أي مواطن من قبل أي جهة.



أعباء أعمال حفر الغاز

واشاد بدور المواطنين بتعاونهم مع مسئولى وعمال شركة توصيل الغاز وتحملهم أعباء أعمال حفر الغاز بشوارع المدينة، مؤكدًا على ان اعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي على أرض مدينة ملوى حقق ارتفاع كبير في نسب تنفيذ الأعمال ومعدلات الأداء طبقا للجدول الزمنى المحدد لنهو المشروع وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين، مما كان له مردود إيجابي لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز الطبيعي مشيرا إلى أن الشركة تقوم برد الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتوصيل لتمهيد الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.