

في ضوء تصديق الفريق أول محمد زكى، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًا من البنين، بكافة المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2021 2022.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شروط الالتحاق بالمدارس العسكرية.



١. تستمر المدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة في استقبال الراغبين لسحب الملفات حتى يوم 18072021.



٢. يستقبل الراغبون بمقرات المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية.



٣. ويستمر قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى 28 يوليو 2021.



٤. لا بد أن يكون الطالب متمتعًا بالجنسية المصرية، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، والإعدادية والثانوية بكل مراحلها الدراسية.



٥. كما يتم قبول طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة فقط التي تقع بها المدرسة، والدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر.



٦. كما يتم قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التي تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة ويتم مبيت الطالب بالمدرسة ويسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.



٧. ولا بد أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقًا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.



٨. ألا يكون قد فصل تأديبيًا من أي مدرسة سابقة، ولا يقبل الطلبة الراسبون والناجحون بملحق باستثناء الحاصلين على بطولات (جمهورية- دولي).



٩. اجتياز الطالب جميع الاختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية واختبار القوام والنمط الجسماني والتقييم العام (كشف الهيئة).



١٠. وفي حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله في حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.



١١. وأن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلًا بالنسبة للمرحلة الابتدائية (كشرط أساسي للقبول).



١٢. حصول الطالب على بطولات مستوى (منطقة- جمهورية) بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية (كشرط تفضيلي للقبول).

