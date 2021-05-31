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تعرف على تفاصيل تعاون كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي مع يحيى الفخراني

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد المطربة كارمن سليمان والمطرب محمد الشرنوبي للمشاركة التمثيلية والغنائية في مسرحية الفنان يحيى الفخراني، التي يعرضها خلال الفترة القادمة في شكل جديد  لمسرحية "ليلة من ألف ليلة" التي قدمها منذ سنوات.

ومن المؤكد  تغيير اسمها إلى "يا ما في الجراب" بالإضافة إلى وجود تقنيات مسرحية جديدة من حيث الديكور والإضاءة والصوت بشكل مبهر ومختلف عن العمل في شكله القديم.


جدير بالذكر أن مسرحية الفخراني الجديدة تدور قصتها حول شخصية “الشحات” الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي.

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