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مصر ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:11 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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 أرسلت مصر، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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وقف إطلاق النار في فلسطين مصر قافلة مساعدات فلسطين

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