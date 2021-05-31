Advertisements

معاينة النيابة لجثة سيدة انتحرت بالبساتين: كسور وتهشم بالجمجمة

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تباشر نيابة البساتين الجزئية اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة قيام ربة منزل بالقاء نفسها من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة البساتين، بسبب خلافات زوجية، وتبين من المعاينة أن الجثة في العقد الرابع من العمر، ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم وكانت توجد وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به.

كما كشفت التحريات والتحقيقات أن السبب وراء الانتحار هي المشاكل الزوجية وعدم الإنفاق عليها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بمصرع ربة منزل، إثر سقوطها من الطابق الخامس من منزلها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

موسيماني يستبعد نجم الأهلي أمام الترجي.. ويستقر على بديله

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

منذ أقل من ساعتين

أليجري يحسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في كأس السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حبس نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا ليوم الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

حماس: زيارة رئيس المخابرات المصرية إعلان حقيقي لإعمار وتحسين الأوضاع في غزة

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:24 م

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

12:30 م

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

01:31 م

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

11:30 ص

رسالة مؤثرة من رونالدو لتوديع بيرلو

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»