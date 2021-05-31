معاينة النيابة لجثة سيدة انتحرت بالبساتين: كسور وتهشم بالجمجمة

تباشر نيابة البساتين الجزئية اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة قيام ربة منزل بالقاء نفسها من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة البساتين، بسبب خلافات زوجية، وتبين من المعاينة أن الجثة في العقد الرابع من العمر، ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم وكانت توجد وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به.



كما كشفت التحريات والتحقيقات أن السبب وراء الانتحار هي المشاكل الزوجية وعدم الإنفاق عليها.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بمصرع ربة منزل، إثر سقوطها من الطابق الخامس من منزلها.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.