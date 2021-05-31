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المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس وذلك عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.


وشهدت الجلسة العامة الموافقة النهائية على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

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