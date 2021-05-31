شاهد.. تطعيم العاملين بمصر للطيران بلقاح كورونا حفاظًا على سلامتهم

قال الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبير لمكافحة وباء كورونا في مصر، لافتًا إلى أنه مع وجود اتجاه عالمي للتطعيم، تم افتتاح وحدة للتطعيمات داخل مستشفى مصر للطيران بهدف تطعيم جميع الأطقم الطائرة حفاظًا على سلامتهم؛ لكونهم يتعرضوا للناس بشكل كبير، وللحفاظ على سلامة الركاب.





وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أنه سيتم أيضًا تطعيم الأطقم الطبية داخل مستشفى مصر للطيران، منوهًا بأن المستشفى بها أماكن وأدوار للعزل مجهزة على أعلى مستوى.





وبدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، قبل عدة أيام تطعيم أفراد الركب الطائر والعاملين بالصفوف الأمامية الذين يتعاملون مع الركاب بصفة يومية، بالشركة ومكاتبها بالمطارات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب على حد سواء.



