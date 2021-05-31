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شاهد.. تطعيم العاملين بمصر للطيران بلقاح كورونا حفاظًا على سلامتهم

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبير لمكافحة وباء كورونا في مصر، لافتًا إلى أنه مع وجود اتجاه عالمي للتطعيم، تم افتتاح وحدة للتطعيمات داخل مستشفى مصر للطيران بهدف تطعيم جميع الأطقم الطائرة حفاظًا على سلامتهم؛ لكونهم يتعرضوا للناس بشكل كبير، وللحفاظ على سلامة الركاب.

وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أنه سيتم أيضًا تطعيم الأطقم الطبية داخل مستشفى مصر للطيران، منوهًا بأن المستشفى بها أماكن وأدوار للعزل مجهزة على أعلى مستوى.

وبدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، قبل عدة أيام تطعيم أفراد الركب الطائر والعاملين بالصفوف الأمامية الذين يتعاملون مع الركاب بصفة يومية، بالشركة ومكاتبها بالمطارات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب على حد سواء.

كما أكدت أنه يتم تطعيم العاملين بالشركة، سيتم داخل مستشفى مصر للطيران، والعاملين بها، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة المرضى والمترددين على المستشفى، مُشيرة إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن بدء تطعيم أسر العاملين أيضا بمصر للطيران.

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