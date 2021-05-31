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رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
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التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، اليوم الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.


تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.



حضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، عضو المكتب السياسى للحركة خليل الحية، والقيادى روحى مشتهى، وعدد من قيادات الحركة.



ووصل رئيس جهاز المخابرات العامة المرية الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة صباح اليوم الاثنين يرافقه وفد رفيع المستوى ووزراء من السلطة الفلسطينية لعقد جلسة مباحثات مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة.
رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

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