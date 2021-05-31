روسيا تسجل 8475 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 8475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و339 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة الروسية، توزع الإصابات الجديدة على 83 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (2614 إصابة) تليها مدينة بطرسبورغ (822)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (752).

وأفاد المركز الروسي لمكافحة الوباء، بأن 6715 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و71917 إصابة، وتوفي حتى الآن 121501 شخص، فيما تعافى 4 ملايين و684585 شخصا.