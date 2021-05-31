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«الشعب الجمهوري» يهنئ الدكتور محمد عمارة لاختياره في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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حزب الشعب الجمهوري يهنئ الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ بمناسبة اختياره في اللجنة العامة للمجلس 

يهنئ حزب الشعب الجمهوري النائب محمد عمارة، ممثل الحزب في مجلس الشيوخ، بمناسبة اختياره عضوا باللجنة العامة للمجلس.
 
يترأس اللجنة العامة لمجلس الشيوخ رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ويقدم الحزب خالص أمنياته للنائب محمد عمارة بدوام التوفيق والسداد، ومواصلة عمله بجدٍ وإخلاص ليكون خير سفيرٍ للحزب تحت قبة المجلس، وبين أهالي دائرته.
«الشعب الجمهوري» يهنئ الدكتور محمد عمارة لاختياره في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ
«الشعب الجمهوري» يهنئ الدكتور محمد عمارة لاختياره في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ

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