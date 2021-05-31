ولد بدون مثانة وفتحة شرج.. تفاصيل إجراء جراحة نادرة لطفل ببنها (فيديو)

قال الدكتور محمد سعدة، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببنها، إنه فور ولادة طفل تم إبلاغه من الحضانة أنه يعاني من عيب خلقي نادر بالجهاز الهضمي والجهاز البولي، وعلى الفور تم تشخيص حالته وتبين عدم وجود مثانة رغم أن العضو الذكري سليم ولا يوجد لديه فتحة شرج.





وأضاف "سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن الطفل ظل بالحضانة يوم وتم إجراء أشعة له على القولون والمستقيم، وتم التدخل بعد 24 ساعة لفك المشكلة في الانتفاخ والجهاز الهضمي، منوهًا بأنه تم إجراء أول جراحة له بفصل الجهاز الهضمي عن الجهاز البولي بعمل فتحة براز على جدار البطن، وبعد 3 أشهر يتم استكمال التحاليل اللازمة ويتم تكوين فتحة شرج، ثم بعد شهرين يتم غلق المثانة وتقييم الحالة ولو كانت الاوضاع مستقرة يتم فتح البراز على جدار البطن.



