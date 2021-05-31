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قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد نجميه

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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قرر الجهاز الكروي الأول بالنادى الأهلى تأجيل ملف تجديد عقد الثنائى علي معلول وعمرو السولية بالوقت الحالى فى ظل ضغط المباريات الفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن مسألة تأجيل عقد الثنائى إلى ما بعد مباراتى الترجى التونسى فى الدور نصف النهائى من عمر البطولة.

وسيفتح النادي الأهلى ملف تجديد عقد الثنائى بشكل رسمى بعد مباراتى الترجى، ونفت بعض المصادر كل ما تردد بشأن وجود أزمة أو خلافات بين الإدارة الحمراء فى المفاوضات مع الثنائى.

وأصبح على معلول وعمرو السولية من العناصر الأساسية فى تشكيل وصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الطويلة الماضية.

ويستعد النادي الأهلى لخوض منافسات كأس مصر حيث يخوض مباراة إنبى فى كأس مصر الجمعة بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقى مساءً الجمعة، بالفوز على نهضة بركان المغربي.

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قرار عاجل علي معلول السولية الاهلي

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