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قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد نجميه
الإثنين 31/مايو/2021 - 02:30 م
الفجر الرياضي
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قرر الجهاز الكروي الأول بالنادى الأهلى تأجيل ملف تجديد عقد الثنائى علي معلول وعمرو السولية بالوقت الحالى فى ظل ضغط المباريات الفريق.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن مسألة تأجيل عقد الثنائى إلى ما بعد مباراتى الترجى التونسى فى الدور نصف النهائى من عمر البطولة.
وسيفتح النادي الأهلى ملف تجديد عقد الثنائى بشكل رسمى بعد مباراتى الترجى، ونفت بعض المصادر كل ما تردد بشأن وجود أزمة أو خلافات بين الإدارة الحمراء فى المفاوضات مع الثنائى.
وأصبح على معلول وعمرو السولية من العناصر الأساسية فى تشكيل وصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الطويلة الماضية.
ويستعد النادي الأهلى لخوض منافسات كأس مصر حيث يخوض مباراة إنبى فى كأس مصر الجمعة بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقى مساءً الجمعة، بالفوز على نهضة بركان المغربي.
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