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5 أشياء في منزلكِ تنقل لك الفطر الأسود.. منها "المطبخ"

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:35 م
الفطر الأسود
الفطر الأسود
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الفطر الأسود هو كابوس اليوم، الذي أصبح يهدد حياة البشرية، بعدما أكد الأطباء أنه يتسبب في وفاة أكثر من 50% من المصابين به، كما أنه من الفطريات النادرة التي تؤثر بشكل أساسي على من يعانون من نقص المناعة، وتسمى بعدوى الفطريات السوداء، التي تعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة.

وبات الزعر يسيطر على العديد من الأشخاص، خوفًا من انتقال الفطر الأسود لهم، أو الإصابة به، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن أسباب انتقاله، والمواد التي تساعد على الانتقال في محاولات للتخلص منها وتجنبها. 

5 أشياء في منزلك تنقل لك الفطر الأسود
وفي هذا الصدد، لفت الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن هناك بعض الأشياء في المنزل التي تنقل الفطر الأسود بالفعل لأسرتك، ويجب التخلص منها.

وجائت تلك الأمور على النحو التالي:

الأتربة
أكد أمجد الحداد، أن الأتربة بيئة جيدة لنمو العفن، ونقل الفطر الأسود. 

الغرف المغلقة
الغرف الغلقة والأماكن غير جيدة التهوية، والتي لا يطولها الشمس، عامل من عوامل نقل الفطر الأسود.

الخضروات والفواكه الغير مغسولة
حيث أن الخضروات والفواكه، غير المغسولة جيدًا، والتي طالها العفن، سببًا في الإصابة بالفطر الأسود. 

المزوعات
هناك بعض السيدات تضع المزروعات في الشرفات، ما قد يتسبب في نقل الفطر: «التُربة بتاعة الزرع والطينة ممكن تنقل وتسبب في الفطر الأسود»

القمامة
ترك القمامة في المنزل، وعدم التخلص منها على الفور، ما يجعلها بيئة رطبة للقاذورات التي تساهم في نقل الفطر الأسود. 

هؤلاء فقط المعرضين للإصابة من تلك الأشياء
ومن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ونقل المرض لهم من تلك الأشياء، هم أصحاب الأمراض «المناعية، والمزمنة»، ومن يتلقون أدوية تؤثر على الجهاز المناعي. 

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المطبخ الفطر الاسود الإصابة بالفطر الأسود

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