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كشف حساب "جوارديولا" بعدما أضاع حلم مانشستر سيتي الأوروبي (أرقام)

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:40 م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
علاء خليف
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فشل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في قيادة فريقه للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي بعد خسارته المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جرت على استاد "الدراجاو" في البرتغال.

وخسر مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب (كاي هافيرتز)، ليتوج البلوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي اللندني.

وواجه جوارديولا موجة عنيفة من الانتقادات عقب مباراة النهائي الأوروبي أمام تشيلسي، وذلك بسبب بعض الأخطاء التكتيكية التي ارتكبها خلال المباراة وفي تشكيلة السيتيزين والتي كلفته خسارة اللقاء ولقب بطولة دوري أبطال أوروبا والتي كان يمثل حلمًا غاليًا للسيتي وأنصاره خاصة وأن الفريق لم يسبق له الحصول على لقب البطولة طوال تاريخه.

ماذا قدم جوارديولا مع مانشستر سيتي هذا الموسم؟

بيب جوارديولا قاد فريق مانشستر سيتي في 62 مباراة خلال الموسم المنقضي 2020 – 2021، حقق 47 انتصارًا، بينما خسر 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، سجل فريق 131 هدفا، واستقبلت شباكه 43 هدفًا على مدار الموسم.

جوارديولا قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما خاض 38 مباراة مع الفريق، حقق 27 انتصارا، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، سجل لاعبوه 83 هدفا، واستقبلت شباكه 32 هدفا، وحصد 86 نقطة ليقود الفريق للتتويج بلقب البريميرليج للمرة السابعة في تاريخه.

وتوج مانشستر سيتي بكأس رابطة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على فريق توتنهام هوتسبير بهدف دون رد.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا خسر جوارديولا الرهان أمام الألماني توماس توخيل وبعد مسيرة رائعة للمدرب الإسباني في البطولة الأوروبية سقط في المباراة النهائية أمام تشيلسي بهدف دون رد ليضيع فرصة ثمينة لمعانقة اللقب الأوروبي، حيث خاض 14 مباراة مع السيتيزين في البطولة فاز في 11 مباراة وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

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مانشستر سيتي جوارديولا بهدف دون رد

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