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ننشر خطوات تجديد رخصة السيارة أونلاين وقيمة الرسوم والمستندات المطلوبة

الإثنين 31/مايو/2021 - 02:41 م
تجديد رخصة السيارة
تجديد رخصة السيارة
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يبحث الكثيرون عن رسوم تجديد رخصة السيارة المفروضة، وكيفية تقديمها أونلاين، والمستندات المطلوبة، حتى يمكنهم تقليل الذهاب للمؤسسات الحكومية، وفي إطار حرص الدولة على ميكنة خدماتها، فقد أتاحت إمكانية تقديم طلب تجديد الرخصة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور.

وسنستعرض خلال السطور التالية رسوم وخطوات تجديد رخصة القيادة الشخصية، والمستندات المطلوبة، وفقًا لموقع الرسمي للمرور.

رسوم تجديد رخصة السيارة 2021
وتقدر الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة السيارة كالآتي:

رسم الضريبة ويصل سعره لــ 750 جنيها عن كل السنة ويختلف حسب سعة اللترية لكل سيارة.

قيمة بوليصة تأمين إجباري وتقدر بنحو 300 جنيه عن كل عام.

الملصق الإلكتروني ويبدأ سعره من 225 جنيها بالإضافة إلى رسم تطوير اللوحات المعدنية.

رسم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتبدأ من 60 جنيها وتصل إلى 350 جنيها في العام، حسب السعة اللترية لكل سيارة.

خطوات ​​​​تجديد رخصة المركبة أونلاين
لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ التالية الموجودة على الإدارة العامة للمرور هنــا:

يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

يجب على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

عند التقديم على تجديد الرخصة، للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة
- صورة الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والإطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة «المخالفات»​.

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