الليلة..ميمي جمال ضيفة برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي الليلة في برنامجها "كلمة أخيرة" الفنانة ميمي جمال، ويُذاع البرنامج على شاشة ON.



ومن المقرر أن تتحدث ميمي جمال خلال اللقاء عن مشوارها الفني، وعن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية.



وكانت ميمي جمال قد كشفت مؤخرًا عن أسباب اعتزالها للتمثيل، مشيرة إلى أنها دخلت في حالة نفسية سيئة،منذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفي، مُضيفة:"إحنا متجوزين بقالنا 40 سنة عشرة عمر ووقتها قررت اعتزال العمل والبقاء في المنزل بسبب تلك الحالة".



وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء"، أنها بعد عام ونصف عرض عليها العمل في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي فوافقت على الفور، وبعدها قررت الاعتزال.