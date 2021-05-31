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المشدد 3 سنوات لمتهم بحرق سيارات شرطة بمصر القديمة

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت اليوم الأثنين الدائرة الأولي ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة الحكم بمعاقبة المتهم احمد محمد هاشم بتلسجن المشدد 3 سنوات مع الزام بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 9716 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة والخاصة بأحداث الشغب التي حدثت بعد فض إعتصامي رابعة والنهضة والتي أسفرت عن حرق سيارتين تابعين للشرطة.. وذلك بعد ان كان صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وقام بعمل اعادة اجراءات لمحاكمته بعد القاء القبض عليه. 

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي محمود وبعضوية المستشارين حسام الدين فتحي امين وطارق صلاح عبد الستار درة وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية كره وبسكرتارية طارق فتحي.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في عام 2016 برئاسة المستشار حسن فريد علي المتهمين في هذة القضية غيابيا بالسجن المؤبد. 

وكان قد أمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإضرام النيران فى سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالاضافه إلي ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات.

كما وجهت النيابة لهم تهمة الانضمام اليجماعة ارهابية أسست علي خلاف القانون والدستور.


وكشفت تحقيقات المستشار حسن بدوى مدير نيابة مصر القديمة أن المتهمين أضرموا النيران فى سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولاذوا بالفرار هاربين، وأكدت التحريات ارتكابهم الواقعة إلى أن تم رصدهم والقبض عليهم.

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