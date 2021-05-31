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رجال الأعمال الأفارقة: القطاع الخاص له دور كبير بالاستثمار في القارة السمراء

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن القارة الافريقية اصبحت محط انظار العالم بما تتمتع به من امكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار والعالم كله حاليا يهدف للاستثمار في القارة الافريقية واستثمار ثرواتها ولذلك لابد من خلق بيئة من الاعمال المشتركة والتعاون المشترك بين الدول الافريقية في استثمار ثرواتنا بالقارة .

واكد  المهندس حسين الغزاوي ان تنظيم الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية من 11-14 يونيو2021 بشرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة  وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة افريقية ورجال اعمال ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الافريقي سيكون له دور كبير في توثيق اواصر التعاون والعمل المشترك في التنمية والاستثمار بالقارة الافريقية . 

وأشاد الغزاوي بجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود الحثيثة لمزيد من العمل والجهد في تنمية وتطوير القارة الافريقية وخلق فرص العمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات .

وأشار إلى أن فكرة تعزيز الفرص الاستثمارية بالقارة يعني خلق اسواق عمل جديدة تستوعب  عدد كبير جدا من المتعطلين عن العمل والحد من البطالة مما يعطي نوعا من الرخاء الاجتماعي بالدول. 

وأكد حسين الغزاوي ان هذا المنتدى سيعزز  مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء ويكون له دور كبير في تحقيق طفرة كبيرة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا.

ودعا المهندس حسين الغزاوي مجتمع الاعمال الى ان يكون مستعد لمواكبة جهود  الحكومات في مزيد من الاستثمار بمختلف المجالات وان يكون اتخاذ القرار بالعمل داخل القارة هو الاساس  بحيث يستفيد أبناء القارة بثرواتها ولا تذهب للاجانب ورؤس الاموال الاجنبية بحيث يكون هناك نوع من التحالفات والشراكات بين الشركات الافريقية للاستثمار خاصةً في البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والمياه .

وأوضح الغزاوي ان فكرة اعادة الاعمار بدول الجوار لمصر مثل اعمار  ليبيا وغزة وغيرها هي بداية حقيقية ورسالة تأكيد اننا اولى بإعادة بناء واعمار الدول الشقيقة بما لدينا من خبرات ومؤهلات وامكانيات كبيرة تمكنا من تحقيق عملية الاعمار .

واكد ان مصر لها تجارب كثيرة وكبيرة في افريقيا بشركاتها العملاقة من عمل بنية تحتية وانشاء سدود وغيرها الكثير .


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رجال الاعمال الافارقة القيادة السياسيه الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد اليوم

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