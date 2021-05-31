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برشلونة يحصل على توقيع السفاح

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على توقيع أولى صفقاته الصيفية.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن برشلونة تمكن بالفعل من التوقيع مع سيرجيو أجويرو الذي رفض توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي بعد إنتهاء عقده.

وسيتم تقديم صفقة أجويرو لوسائل الإعلام خلال الساعات القليلة القادمة ليكون بذلك الصفقة الأولى التي ينجح برشلونة في إبرامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان أجويرو قد شارك مع مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة ضد فريق نادي تشيلسي والتي خسرها السيتزينز بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء ليفشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

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