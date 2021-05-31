تألقي بمكياجك الجذاب الذي يُظهر جمال بشرتك يوم زفافك

تحلم كل فتاة بأن تكون ملكة بليلة زفافها تخطف الأبصار بجمال إطلالتها وأناقة مكياجها المتناسق مع لون بشرتها، لذا ينبغي على كل فتاة أن تتقن اختيار المكياج المناسب الذي يُظهرها بمنظر رائع جذاب يبرز جمال ملامح وجهها، الخيارات كثيرة وأنت في حيرة أي منها يناسبك أكثر، سنقدم لكِ بعض القواعد التي يمكن أن تفيدك في اختيار المكياج الأفضل ليلة زفافك.





التزمي بترطيب بشرتك والعناية بها

التزمي بتنظيف بشرتك بشكل يومي قبل موعد الزفاف بثلاثة أسابيع، مرة واحدة يومياً بغسول مناسب لنوع بشرتك وعدة مرات في اليوم باستخدام الماء وحدة، طبقي ماء الورد على بشرتك بشكل يومي فهو يزيد من نضارة بشرتك، أزيلي بقايا المكياج عن وجهك بشكل يومي باستخدام مزيل مكياج مناسب لنوع بشرتك، على سبيل المثال إن كانت بشرتك من النوع الحساس اختاري غسول منظف فقط من النوع اللطيف، وإن كانت بشرتك دهنية ننصحك باستخدام غسول بشرة يحوي على مواد مقشرة للبشرة لتتخلصي من الزيوت والخلايا الميتة بنعومة.





يمكنك استعمال التونر كثيرٌ من النساء لا يعلمن أهميته بروتين العناية بالبشرة. في الواقع إن الخلايا الميتة التي تظهر على سطح البشرة تميل إلى أن تكون حمضية بدرجة حموضة تصل لـ 2.2، وعندما نغسل وجوهنا بالصابون الذي يحتوي على الكثير من الألكالين يرتفع مستوى درجة الحموضة إلى 7 أو 8، وهو مستوى غير صحي أبداً. وهنا يؤدي التونر دوراً أساسياً يتمثل في إعادة المستوى إلى 5.5.





ولا تنسي تطبيق الكريم المرطب المناسب على بشرتك. حيث يعمل المرطب على التقليل من تبخر مياه البشرة، أي يُحافظ على الرطوبة داخل البشرة، فعلى سبيل المثال إن كانت بشرتك جافة استعيني بمرطب دهني، واستعيني بمرطب مائي خفيف الوزن إن كانت بشرتك دهنية.





تأسيس البشرة:-





البرايمر:

ضعي البرايمر على بشرتك ليساعدك على ملء الخطوط الدقيقة وتشققات البشرة التي قد تتسبب في عدم ثبات المكياج لتمنحك بشرة ناعمة أكثر شباباً، ضعي البرايمر الخاص بالعين، لتضمني ثبات ظلال الجفون لفترة أطول مع الحفاظ على لون واضح ومشرق.





كريم الأساس:

طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك وبطبقات رقيقة دون الإكثار منه، ثم ادمجي كريم الأساس مع البرايمر بواسطة إسفنجة المكياج أو الفرشاة المتوسطة، بدءاً من منتصف الوجه من الداخل إلى الخارج، وزّعيه على منطقة الجفون وتحت العين وعلى الرقبة أيضاً.





الكونسيلر:

ضعي طبقة من الكونسيلر أسفل عينيك لإخفاء الهالات السوداء، فإذا كانت لا تزال ظاهرة، ضعي طبقة أخرى منه وادمجيها جيداً مع الطبقة الأولى.





البودرة:

ضعي كمية قليلة من البودرة حتى تظهري بمظهر طبيعي، وزعيها بشكل جيد على وجهك باستخدام الفرشاة الخاصة.





الهايلايتر:

طبقي الهايلايتر على بشرتك ليُعطيها المزيد من اللمعان، ضعي الهايلايتر فوق عظمة الخد، وفي الزاوية الداخلية من العين، تحت حاجبيك وفي منتصف الأنف، وهو متوفر على شكل بودرة كريم أو سائل، اختاري منها ما يناسبك.





البلاشر (بودرة الخدود):

ضعي البلاشر على بشرتك ليمنحك إطلالة طبيعية مميزة، ابتسمي ابتسامة عريضة ثم ضعيه فوق عظمة الخدين، استخدمي اللون المناسب لدرجة بشرتك، وإن اللون الأفضل في إعطاء إطلالة طبيعية ومثالية هو الخوخي أو المرجاني.





مكياج العيون:-





الآيلاينر (محدد العيون):

استخدمي الظل الأسود على خط الرموش العلوية، ويمكن استخدام الكحل الأسود داخل العين، ليعطي عينيك حدة وجاذبية.





الماسكارا:

ضعي طبقة أو اثنتين من الماسكارا المقاومة للماء من بداية الرموش العلوية إلى نهايتها، ثم مشطيها جيداً ويمكن كبسها بمكبس الرموش الخاص، لإبراز جمال رموشك وطولها وكثافتها.





مصحح الحواجب:

رتبي حاجبيك بشكل مهني قبل حوالي أسبوع من يوم الزفاف، واستخدمي قلم مصحح قريب من لون شعرك ولا تبالغي برسم حاجبيك حتى تحافظي على إطلالتك الطبيعية.





ظلال العيون

استخدمي ثلاثة ألوان للظلال: الفاتح، المتوسط والغامق. ضعي اللون الفاتح على الجفن من خط الرموش وحتى خط الحاجب. ضعي اللون المعتدل في تجعد أعلى الجفن أو أعلى قليلا من التجعد. ضعي اللون الغامق في الزاوية الخارجية للعين. على سبيل المثال يمكن استخدام اللون العاجي كلون فاتح واللون الموف أو الزهري أو الأزرق كلون غامق واللون المتوسط هي التدرجات الأفتح من أحد اللونين.





أحمر الشفاه

يجب وضع مكياج تأسيس الشفاه قبل وضع اللون المطلوب حتى يدوم لوقتٍ أطول، ويكون بوضع البودرة الشفافة أولاً ثم أحمر الشفاه، ثم البودرة مرة أخرى. حددي شفاهك بالمحدد بعدها ضعي أحمر شفاه بلون يتناسب مع ظلال العيون يمكن اختيار الألوان الغامقة الداكنة أو اللون الأحمر الكلاسيكي أو ألوان النيود، ويمكنك إضافة طبقة من ملمع الشفاه.



