21 يونيو.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف دار السلام"

قررت اليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطره برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، حجز إعادة إجراءات المتهم محمد نور عساف والمحكوم عليه غيابيا لاتهامه بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام.. لجلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار وعضوية المستشارين محمود زيدان وبسام عنتر وسمرتارية أحمد صبحي عباس.



وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.