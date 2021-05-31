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عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة
الإثنين 31/مايو/2021 - 03:36 م
رقية جمال
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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت.
وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير.
كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته.
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